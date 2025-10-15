Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:41

В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России

Дюков: отношение Европы к возвращению России на международные турниры изменилось

Александр Дюков Александр Дюков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отношение многих европейских стран к возвращению России на международные турниры сильно изменилось, заявил в беседе с изданием «Чемпионат» президент Российского футбольного союза Александр Дюков. По его словам, наблюдается позитивная динамика.

Отношение стран и их позиция касательно возвращения России на международную арену действительно очень поменялось. <...> Не у всех стран и федераций она изменилась, но у многих — в лучшую сторону. Это дает надежду, — подчеркнул глава РФС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал решение Международной федерации футбола не отстранять команды Израиля от соревнований. По его словам, следующим шагом ФИФА должно стать восстановление участия российских спортсменов.

До этого двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что норвежские лыжники поддерживают отстранение россиян от соревнований международного уровня из-за страха проиграть в спортивной конкуренции. Также он добавил, что успехи многих спортсменов Норвегии связаны с разрешениями на прием запрещенных препаратов.

Россия
турниры
спортсмены
Александр Дюков
РФС
