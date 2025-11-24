День матери
24 ноября 2025 в 11:13

Дегтярев отметил значимость Симоняна для отечественного спорта

Дегтярев: Симонян навсегда останется в истории отечественного спорта

Никита Симонян Никита Симонян Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Никита Симонян, олимпийский чемпион по футболу 1956 года и выдающийся нападающий московского «Спартака», оставил неизгладимый след в истории отечественного спорта, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении NEWS.ru. Симонян скончался 23 ноября. Ему было 99 лет.

Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок «Спартака» и лучший бомбардир клуба с 160 голами, — отметил Дегтярев.

По словам министра, после завершения футбольной карьеры Симонян успешно проявил себя в тренерской деятельности. Он дважды привел «Спартак» к золотым медалям и руководил «Араратом» в завоевании чемпионского титула. Впоследствии он занимал руководящие должности в Российском футбольном союзе.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР по футболу и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил достижения Симоняна. По его словам, он был настоящей легендой СССР. Пономарев сравнил Симоняна с одним из лучших футболистов всех времен — Пеле. За свою карьеру футболист забил 160 мячей, что является значительным достижением.

футболисты
Никита Симонян
Михаил Дегтярев
смерти
