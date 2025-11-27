«Наш дорогой футбольный отец»: как в Москве простились с Симоняном

На стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве состоялась церемония прощания с легендарным советским футболистом Никитой Симоняном. Он ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Как провожали ветерана в последний путь — в материале NEWS.ru.

Министр спорта России Михаил Дегтярев: «Память о нем будет всегда в наших сердцах»

Дегтярев зачитал телеграмму президента России Владимира Путина с соболезнованиями родным и близким Симоняна. Он отметил, что несколько раз лично общался с экс-футболистом. Дегтярев назвал Симоняна щедрым человеком, от которого всегда веяло любовью.

«Я знаю, что он до последних дней работал, делился знаниями, опытом, давал очень качественные и мудрые советы. Его память будет навсегда в наших сердцах. Вечная память ему, упокой, Господи, его душу», — сказал министр.

Президент Абхазии Бадра Гунба: «Для всего народа Симонян был и остается родным человеком»

Гунба выразил соболезнования семье Симоняна. Он напомнил, что детство футболиста прошло в Сухуми. На церемонии прощания телеграмму главы республики зачитал вице-премьер Тарас Хагба.

«Примите самые искренние и сердечные соболезнования по поводу кончины Никиты Павловича Симоняна. С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии. Для всего народа он был и остается близким, родным человеком, которым мы искренне гордились. Светлая память Никите Павловичу, доброму, яркому, настоящему человеку», — говорилось в сообщении.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «Мы прощаемся с великим, легендарным человеком»

Колосков заявил, что Симонян гордился тем, что встал в один ряд с Николаем Старостиным. Он подчеркнул большой масштаб личности Никиты Павловича и его вклад в развитие отечественного футбола.

«Мы прощаемся с великим, легендарным человеком. Вся его жизнь была посвящена футболу. Это был выдающийся тренер и, конечно, замечательный руководитель», — сказал Колосков.

Он также отметил, что Симонян в течение 33 лет возглавлял Российский футбольный союз (РФС), имел множество государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством». Недавно он был удостоен звания Героя Труда России.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент РФС Александр Дюков: «Симонян заслужил всенародную любовь»

Дюков назвал уход Симоняна большой потерей для всей футбольной общественности, независимо от клубных пристрастий.

«Мы провожаем человека, которого все безгранично уважали и любили. Он заслужил эту всенародную любовь благодаря своему фантастическому таланту, преданности футболу, трудолюбию и исключительным человеческим качествам — доброте, оптимизму, честности, прямоте, неравнодушию. Он всегда был готов прийти на помощь… Дорогой Никита Павлович, мы с вами долго говорили, что, когда вы будете уходить в мир иной, чтобы мы исполнили ваши пожелания. Мы практически исполнили все. Вы уходите в мир иной с родного стадиона, и мы находимся рядом с вами», — сказал Дюков.

Что сказал председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян о последнем желании Симоняна

По словам Мирзояна, друга Симоняна, Никита Павлович всегда говорил, что в загробном мире его ждет олимпийская команда. Глава Союза ветеранов футбола России отметил, что там находились 10 человек. Теперь к ним присоединился капитан, и собрался полный состав.

«Никита Павлович, только одно мы не смогли исполнить — чтобы вы были рядом со своей командой, которая находится на кладбище. К сожалению, у нас это не получилось. Но вы все равно будете там. Дорогой наш футбольный отец, не кори нас, если мы не смогли исполнить твое последние желание», — сказал Мирзоян.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов: «Это был пас в бессмертие»

Некрасов заявил, что своим служением красно-белым Никита Павлович указывал путь многим молодым поколениям. Он отметил, что Симонян до последних дней жизни был вовлечен в дела и проблемы клуба.

«Совсем недавно здесь, в чаше стадиона, мы поздравляли Симоняна с 99-летием. В его честь команда салютовала вчера в матче с „Локомотивом“ искрометной игрой, которую Никита Павлович наверняка бы оценил. На той же церемонии, о которой я сказал вначале, юный воспитанник спартаковской академии получил мяч от Никиты Павловича. Сейчас мы понимаем, что это был пас в будущее, в бессмертие… Вечная память легенде!» — сказал Некрасов.

Что сказал главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов о памятном разговоре с Симоняном

По словам Черчесова, Симонян считал, что добиться хорошего результата можно только благодаря хорошей физической подготовке.

«У нас было кодовое слово, когда мы встречались каждое утро, — „онли“. По-английски это означает „только“. То есть только на базе хорошей физической подготовки можно чего-то добиться на чемпионате мира. Так мы начинали каждое утро. Мы знали, о чем идет речь, теперь знают все», — сказал тренер.

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин: «На таких, как Симонян, молятся»

Смертин заявил, что Симонян был эталоном во всем — как на футбольном поле, так и за его пределами. По его словам, Никита Павлович притягивал окружающих своей простотой, что является редким качеством для знаменитых людей.

«Соблюсти этот баланс очень тяжело человеку в любом возрасте, потому что тебя возносят даже после [завершения] футбольной карьеры. Никита Павлович был бомбардиром, приносил результат. На таких ребят молятся, а не на полузащитников и чернорабочих, кем я являлся. Играть для команды, на результат, самореализовываться через командные действия — в нем все это было», — добавил Смертин.

Кто еще проводил Симоняна в последний путь

Церемонию прощания посетили родственники и близкие Никиты Павловича, официальные делегации от Абхазии и Армении, основной состав «Спартака» во главе с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым, представители молодежки, «Спартака-2», женской команды, академии, а также работники офиса клуба.

Путин прислал венок на прощание с легендой красно-белых. Композиция была собрана из красных роз и обрамлена зеленью, а также хвоей. На ней закрепили длинную ленту в цветах российского флага. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-владелец «Спартака» Леонид Федун также направили траурные венки.

С легендой простились ветераны красно-белых, включая Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова, Сергея Шавло, Вагиза Хидиятуллина, Дмитрия Аленичева, а также Егора Титова. Церемонию посетили главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, представители руководства РФС, РПЛ, ЦСКА, «Динамо», экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, заслуженные российские тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, председатель совета ветеранов хоккейного «Спартака» Борис Майоров и многие другие.

Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

