27 ноября 2025 в 13:16

Президент Абхазии выразил соболезнования семье Никиты Симоняна

Бадра Гунба Бадра Гунба Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Абхазии Бадра Гунба выражает соболезнования семье советского и российского футболиста Никиты Симоняна, сообщил вице-премьер республики Тарас Хагба на церемонии прощания на стадион «Лукойл Арена». Он зачитывал телеграмму, в которой глава государства напомнил, что детство покойного спортсмена прошло в Сухуме, передает корреспондент NEWS.ru.

Примите самые искренние и сердечные соболезнования по поводу кончины Никиты Павловича Симоняна. С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии, — отметил он.

Гунба добавил, что Симонян сделал первые шаги в футболе именно в Сухуме и всегда помнил об Абхазии, независимо от того, куда ни приводила его жизнь и какие спортивные вершины он ни покорял. По его словам, тренер с неизменной теплотой говорил о столице республики, интересовался ее судьбой и сохранял связь со своими корнями.

Для всего народа Абхазии он был и остается близким, родным человеком, которым мы искренне гордились. Светлая память Никиты Павловичу, доброму, яркому, настоящему человеку, — заключил Гунба.

Церемонию прощания с Симоняном также посетил тренер Юрий Семин. Он расплакался у гроба, тихо произнес несколько слов, перекрестился и отошел. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на прощание с футболистом.
