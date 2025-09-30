Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:07

Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии

Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем победы и независимости страны, текст праздничной телеграммы был опубликован на официальном сайте российского лидера. Путин отметил мужество и стойкость народа республики, который «в нелегкой борьбе отстоял законное право на свободную, мирную жизнь».

В тексте поздравления Путин подчеркнул, что отношения между странами успешно развиваются «в духе союзничества и стратегического партнерства». Он выразил уверенность в том, что сотрудничество и дальше будет наращиваться в различных сферах, включая обеспечение региональной безопасности.

Ранее российский лидер поздравил с личным праздником премьер-министра Нарендру Моди — тот 17 сентября отметил 75-летний юбилей. Путин отметил, что дорожит дружескими отношениями с индийским коллегой, и выразил ему благодарность за совместную работу над актуальными вопросами сотрудничества двух стран.

До этого Путин и Моди провели переговоры прямо в «Аурусе», в нем лидеры двух стран провели переговоры по дороге из Пекина в Тяньцзинь, где должна была состояться официальная часть встречи. Путин уступил индийскому премьеру свое место в автомобиле.

Владимир Путин
Абхазия
Бадра Гунба
Кремль
