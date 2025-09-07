Путин уступил Моди свое место в президентском «Аурусе»

Российский президент Владимир Путин уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в президентском «Аурусе», когда лидеры двух стран ехали в Тяньцзинь. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале разместил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Он отметил, что переговоры политиков начались уже в автомобиле, ведь в салоне находился и переводчик.

Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле, — заявил Зарубин.

Перед тем как дверь «Ауруса» закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать снимок на память. Журналист также показал, что Моди с интересом рассматривал салон машины российского президента.

Ранее эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк сообщил, что, когда один лидер садится в автомобиль к другому, это говорит о доверительных отношениях. Так он прокомментировал совместную поездку Путина и Моди на «Аурусе». По его словам, президентский автомобиль можно назвать передвижным переговорным кабинетом. В нем лидеры общались около часа.