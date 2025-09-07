Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:15

Путин уступил Моди свое место в президентском «Аурусе»

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в президентском «Аурусе», когда лидеры двух стран ехали в Тяньцзинь. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале разместил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Он отметил, что переговоры политиков начались уже в автомобиле, ведь в салоне находился и переводчик.

Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле, — заявил Зарубин.

Перед тем как дверь «Ауруса» закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать снимок на память. Журналист также показал, что Моди с интересом рассматривал салон машины российского президента.

Ранее эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк сообщил, что, когда один лидер садится в автомобиль к другому, это говорит о доверительных отношениях. Так он прокомментировал совместную поездку Путина и Моди на «Аурусе». По его словам, президентский автомобиль можно назвать передвижным переговорным кабинетом. В нем лидеры общались около часа.

Владимир Путин
Нарендра Моди
Индия
Россия
Павел Зарубин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене КНР визы для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.