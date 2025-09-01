День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:29

Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина

Протоколист Кобелюк: Моди проявил доверие, сев в автомобиль Путина

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

Когда один лидер садится в автомобиль к другому, это всегда проявление доверия, заявил эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк. Таким образом он прокомментировал LIFE.ru тот факт, что президент России Владимир Путин подвез на своем Aurus индийского премьера Нарендру Моди.

По сути, автомобиль президента — это передвижной переговорный кабинет. Мы наблюдали двустороннюю встречу, которая проходила в комфортных условиях. Общение длилось примерно час — пока лидеры ехали, — заявил Кобелюк.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общались тет-а-тет. Лидеры приняли участие в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского президента Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи.

До этого Путин назвал китайского лидера Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

