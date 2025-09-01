День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 09:33

Песков рассказал о переговорах Путина с Моди в Aurus

Песков заявил, что Путин и Моди общаются тет-а-тет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Лидеры приняли участие в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского президента Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи, передает ТАСС.

Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры, — объяснил Песков.

До этого Моди заявил, что беседы с президентом России всегда содержательные. Также премьер Индии отметил, что после окончания заседания саммита ШОС вместе с Путин отправился к месту их двусторонней встречи.

Президент РФ прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Передвигаться по стране он будет на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Владимир Путин
Нарендра Моди
Дмитрий Песков
ШОС
