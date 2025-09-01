Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) на церемонии официальной встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином

«Всегда содержательные»: премьер Индии высоко оценил разговоры с Путиным Моди: беседы с Путиным всегда содержательные

Беседы с президентом РФ Владимиром Путиным всегда содержательные, заявил в соцсети X премьер Индии Нарендра Моди. Он отметил, что после окончания заседания саммита ШОС вместе с российским лидером отправился к месту их двусторонней встречи.

Беседы с ним всегда содержательные, — написал Моди.

Ранее Путин заявил, что заседание Совета глав правительств ШОС состоится в Москве в ноябре. Он также поблагодарил Пекин за результативное заседание 1 сентября.

До этого президент России отметил, что евро-атлантическая модель международных отношений уходит в прошлое, уступая место более справедливой системе. По мнению Путина, ШОС играет ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

Глава государства подчеркнул, что ШОС вносит значительный вклад в создание атмосферы доверия и сотрудничества на континенте. Это способствует формированию политических и экономических предпосылок для устойчивого развития и стабильности в регионе, добавил он.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня. В ходе него российский президент участвует в ключевых мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.