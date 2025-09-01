Путин анонсировал встречу премьер-министров стран ШОС в Москве Путин: встреча премьеров стран ШОС пройдет в ноябре в Москве

Заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится в Москве в ноябре, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине. Он также поблагодарил Пекин за результативное заседание, которое прошло сегодня, 1 сентября, передает ТАСС.

Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, который, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, друзья, — отметил Путин.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня. В ходе него российский президент поучаствует в ключевых мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Белорусский лидер подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.