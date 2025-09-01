Путин объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира Путин уверен, что евроатлантическая модель мироустройства уходит в прошлое

Евроатлантическая модель международных отношений уходит в прошлое, уступая место более справедливой системе, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По мнению Путина, ШОС играет ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других, — отметил Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что ШОС вносит значительный вклад в создание атмосферы доверия и сотрудничества на континенте. Это способствует формированию политических и экономических предпосылок для устойчивого развития и стабильности в регионе.

Ранее аналитики турецкого издания Aydinlik заявили, что саммит ШОС в Китае станет знаком для Запада, что многополярный мир может самостоятельно решать свои вопросы, без вмешательства атлантических стран. Они также назвали встречу важной для будущего всего мира.