День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 07:56

Путин объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира

Путин уверен, что евроатлантическая модель мироустройства уходит в прошлое

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств-членов ШОС в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств-членов ШОС в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Евроатлантическая модель международных отношений уходит в прошлое, уступая место более справедливой системе, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По мнению Путина, ШОС играет ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других, — отметил Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что ШОС вносит значительный вклад в создание атмосферы доверия и сотрудничества на континенте. Это способствует формированию политических и экономических предпосылок для устойчивого развития и стабильности в регионе.

Ранее аналитики турецкого издания Aydinlik заявили, что саммит ШОС в Китае станет знаком для Запада, что многополярный мир может самостоятельно решать свои вопросы, без вмешательства атлантических стран. Они также назвали встречу важной для будущего всего мира.

Владимир Путин
ШОС
модели
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес»
Более 200 человек погибли при мощном землетрясении в Афганистане
Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны
Глава РФПИ анонсировал новые проекты фонда с двумя азиатскими странами
Хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин
Наемники-сектанты, освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 1 сентября
В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС
Путин объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира
Путин раскрыл свои ожидания от итогов встречи с Трампом
В промзоне на Кубани начался пожар из-за БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 сентября: инфографика
Путин назвал два условия урегулирования кризиса на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 сентября
Путин назвал главную причину украинского конфликта
В убийстве принцессы Дианы заподозрили спецслужбы
Путин объяснил причину кризиса на Украине
В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА было ликвидировано за ночь
Дмитриев опубликовал фото с ШОС и пошутил над «изоляцией» России
В МИД Венгрии сделали неприятное для ЕС заявление о стратегии по Украине
Психолог развеяла популярный миф о сексе
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.