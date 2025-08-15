Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:00

Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения

Владимир Путин и Бадра Гунба

Российский президент Владимир Путин поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с днем рождения, передает пресс-служба абхазского лидера. Он пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в работе. Путин также заявил о продолжении конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо народов и в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Наши встречи в Москве в марте и в мае подтвердили дружественный, союзнический характер российско-абхазских отношений, — говорится в поздравлении.

Ранее Путин поздравил заслуженного деятеля искусств и кинорежиссера Александра Адабашьяна с 80-летием. Глава государства подчеркнул, что за профессиональными достижениями актера стоят годы упорного труда, щедрый талант и вера в свое предназначение. Он отметил, что творческие работы юбиляра всегда отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком мастера. Путин пожелал Адабашьяну крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Абхазия
Владимир Путин
Бадра Гунба
Россия
поздравления
