Россияне променяли Сочи на другой популярный курорт

Количество отдыхающих в Абхазии резко увеличилось — турпоток оказался в три раза выше, чем в Сочи передает KP.RU. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что туристов привлекают низкие цены в республике.

Абхазия сильна ценами. Например, разница в стоимости отелей четыре звезды в Абхазии и Сочи, который буквально через речку Псоу, будет на 30-40%. Поэтому людям это нравится. Если брать обеды, ужины, экскурсии, все это в Абхазии тоже дешевле, — подчеркнул Мкртчян.

Эксперт также отметил, что важным фактором стало открытие аэропорта в Сухуме. При этом отдыхающие стекаются в республику круглый год.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что жизнь на экоферме является одним из форматов агротуризма, который набирает популярность среди россиян. По его словам, на сегодняшний день агротуризм пользуется высоким спросом, поскольку жители мегаполисов постоянно ищут возможность провести свободное время в экологически чистых местах. Щербаченко подчеркнул, что еще один формат агротуризма — активный и событийный, гармонично вписывающийся в природный ландшафт.