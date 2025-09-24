Россиянам назвали самые популярные форматы агротуризма

Жизнь на экоферме является одним из форматов агротуризма, который набирает популярность среди россиян, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, на сегодняшний день агротуризм пользуется высоким спросом, поскольку жители мегаполисов постоянно ищут возможность провести свободное время в экологически чистых местах.

Гастрономический агротуризм — вариант для любителей готовки и дегустации экологически чистых продуктов. Или его можно назвать эмоциональный агротуризм, который включает короткие поездки из мегаполисов на фермы и в сельские усадьбы. Эти поездки предполагают полное погружение в атмосферу сельской жизни. Причина такой популярности кроется в запросе горожан на цифровой детокс и стремлении к простому, экологичному гостеприимству, — сказал Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что еще один формат агротуризма — активный и событийный, гармонично вписывающийся в природный ландшафт. Он также привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которым в 2024 году более половины россиян (58%) посещали различные события и мероприятия по месту жительства, а в других регионах этот показатель составил 26%.

Лидерами агротуризма являются регионы Центральной России, такие как Калужская, Костромская, Ярославская и Тверская области, а также Краснодарский край, Ростовская область и Республика Карелия. Эти регионы обладают сохранившимся аутентичным сельским укладом, — добавил специалист.

Щербаченко выразил уверенность в большом потенциале агротуризма. Он подчеркнул, что в будущем появятся разнообразные туристические предложения, включая тематические и образовательные программы. По его словам, среди них будет направление «агротуризм для взрослых», где гости смогут проходить углубленные курсы по виноградарству и виноделию.

