«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 06:30

Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью

Турэксперт Ансталь: осенью можно недорого отдохнуть в Абхазии, Турции и Египте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Абхазия считается самым доступным местом для осеннего отдыха за рубежом, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, бюджетный отпуск также можно провести в Турции и Египте.

Самое дешевое зарубежное направление осенью — это Абхазия, если мы говорим именно о ценах, потому что сейчас удивительно низкие цены на отдых в этой стране. На втором месте находится Турция. В сентябре там еще высокие цены, но в октябре и ноябре они начинают снижаться, — подчеркнула Ансталь.

Турэксперт отметила, что в этот период качество отдыха в Турции находится на высоком уровне, несмотря на низкие цены, а количество туристов при этом снижается. Погода, по ее словам, в это время идеально подходит для отдыха: температура воздуха и воды комфортна, и купаться можно до середины ноября.

В Египте также очень неплохие цены. Климат там к ноябрю становится максимально комфортным, особенно учитывая, что летом довольно жарко, — подытожила Ансталь.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин заявил, что в настоящее время в Крыму отдыхают около 350–400 тысячи туристов. По его словам, каждый день на полуостров приезжают по пять-шесть тысяч человек. Ромашкин отметил, что туроператоры находятся в контакте с отдыхающими в Крыму.

туризм
Абхазия
Турция
туристы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли
«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США
Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном
Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей
Два российских аэропорта приостановили работу
Российский штурмовик рассказал об изменениях в тактике ВСУ
Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение
Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше
На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым
Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине
ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября
Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ
Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью
В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Молдавский оппозиционер пообещал изменить отношения с Россией
Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками
Корабль-призрак без капитана нашли в океане
Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами
Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.