Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью Турэксперт Ансталь: осенью можно недорого отдохнуть в Абхазии, Турции и Египте

Абхазия считается самым доступным местом для осеннего отдыха за рубежом, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, бюджетный отпуск также можно провести в Турции и Египте.

Самое дешевое зарубежное направление осенью — это Абхазия, если мы говорим именно о ценах, потому что сейчас удивительно низкие цены на отдых в этой стране. На втором месте находится Турция. В сентябре там еще высокие цены, но в октябре и ноябре они начинают снижаться, — подчеркнула Ансталь.

Турэксперт отметила, что в этот период качество отдыха в Турции находится на высоком уровне, несмотря на низкие цены, а количество туристов при этом снижается. Погода, по ее словам, в это время идеально подходит для отдыха: температура воздуха и воды комфортна, и купаться можно до середины ноября.

В Египте также очень неплохие цены. Климат там к ноябрю становится максимально комфортным, особенно учитывая, что летом довольно жарко, — подытожила Ансталь.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин заявил, что в настоящее время в Крыму отдыхают около 350–400 тысячи туристов. По его словам, каждый день на полуостров приезжают по пять-шесть тысяч человек. Ромашкин отметил, что туроператоры находятся в контакте с отдыхающими в Крыму.