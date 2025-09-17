Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:18

«Дорожу»: Путин поздравил премьера Индии с 75-летним юбилеем

Путин заявил, что Россия и Индия продолжат диалог по актуальным вопросам

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: Hindustan Times/Global Look Press

Россия и Индия поддерживают конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Он поздравил премьер-министра страны Нарендру Моди с 75-летним юбилеем. По словам Путина, он дорожит добрыми товарищескими отношениями Москвы и Нью-Дели.

Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, — говорится в поздравлении.

Ранее Моди провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа между политиками затронула в том числе вопросы двустороннего сотрудничества. По словам Моди, Индия поддерживает мирные инициативы США, направленные на разрешение конфликта на Украине.

До этого Путин и Моди провели переговоры прямо в «Аурусе» российского лидера, на котором политики отправились в Тяньцзинь. При этом президент уступил индийскому премьеру свое место в автомобиле.

