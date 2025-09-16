Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине

Индия официально поддержала мирные инициативы США, направленные на разрешение конфликта на Украине, написал в социальной сети Х премьер-министр страны Нарендра Моди после телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа между политиками также затронула вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе состоявшегося телефонного разговора индийский премьер выразил поддержку усилиям американской администрации по мирному урегулированию украинского кризиса. Моди также поблагодарил Трампа за поздравления с днем рождения (17 сентября) и подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства между двумя странами.

Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта, — написал глава индийского правительства в Х.

Со своей стороны, Дональд Трамп в социальной сети Truth Social высоко оценил работу Моди. Американский президент поблагодарил оппонента за поддержку и занятую позицию.

Ранее Трамп заявил, что намерен в ближайшие две недели проанализировать развитие ситуации вокруг Украины. В комментариях журналистам он добавил, что не видит позитивных аспектов в текущем кризисе.