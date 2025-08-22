Трамп заявил о новых планах по Украине Трамп заявил о желании понять вектор ситуации на Украине за две недели

Президент США Дональд Трамп выразил намерение в течение двух недель понять, куда движутся события вокруг Украины. Он отметил в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома, что в происходящем кризисе его ничто не радует.

Меня ничего не радует в этой войне. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события, — сказал американский лидер.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что президент США намерен на время отойти от переговорного процесса по Украине, предоставив России возможность самой урегулировать ситуацию с Донбассом. По его словам, такие выводы связаны с публикацией в британской газете, где говорилось о желании Трампа временно дистанцироваться от переговоров.

Кроме того, Трамп выразил сильное недовольство атакой Украины на нефтепровод «Дружба». Об этом говорится в публикации политического советника Балажа Орбана, однофамильца премьер-министра Венгрии.