Названа причина, по которой Трамп решил на время отстраниться от Украины Политолог Ордуханян: Трамп дает России время для решения вопроса с Донбассом

Президент США Дональд Трамп планирует на время дистанцироваться от переговоров по Украине, дав таким образом России возможность урегулировать ситуацию в Донбассе, предположил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Ridus.ru. Такое заявление было сделано на фоне новости британской газеты о желании Трампа отстраниться от переговоров.

Европейские СМИ недавно проинформировали, что Зеленский согласен заморозить конфликт по линии боевого разграничения. При этом он категорически отказывается выводить украинские войска из Донбасса. В этом, на мой взгляд, и заключается главное на сегодня противоречие. Я думаю, Трамп желает, чтобы мы сами <...> решили этот вопрос, — поделился мнением эксперт.

По его мнению, американского лидера не сильно беспокоит, как Россия будет решать этот вопрос — военным путем или через дипломатию. Во время паузы он планирует сосредоточиться на внутренних делах США, полагает Ордуханян.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что США не намерены отстраняться от конфликта на Украине и будут искать пути его разрешения, чтобы укрепить свои позиции на других международных площадках. Одним из сценариев может быть самоустранение США, но это не оптимальный вариант, так как Трамп стремится к успеху на украинском направлении.






