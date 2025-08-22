Стала известна реакция Трампа на удар Украины по нефтепроводу «Дружба» Орбан: Трамп очень разозлился из-за удара Украины по нефтепроводу «Дружба»

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень зол из-за удара Украины по нефтепроводу «Дружба». Такая информация содержится в послании, опубликованном политическим советником и однофамильцем венгерского премьера Балажом Орбаном в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого, — написал Трамп от руки.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.

До этого Венгрия и Словакия направили официальное обращение в Еврокомиссию с требованием прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Министры иностранных дел двух стран выразили серьезную озабоченность регулярными ударами по стратегически важному энергетическому объекту.