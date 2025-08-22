Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Европе просят защитить «Дружбу» от Украины

Словакия и Венгрия призывают ЕК заставить Украину прекратить удары по «Дружбе»

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием воздействовать на Украину для прекращения атак на нефтепровод «Дружба», сообщает ТАСС. Главы внешнеполитических ведомств двух стран направили в Брюссель официальное письмо.

В документе выражается серьезная озабоченность регулярными ударами по критически важному энергетическому объекту. Министры иностранных дел призывают европейские институты использовать все доступные механизмы для обеспечения безопасности трубопровода, который имеет стратегическое значение для энергоснабжения региона.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате этого инцидента. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее аналитик Игорь Юшков говорил, что Украина рискует потерять поставки нефти после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». По его словам, Венгрия, получающая российскую нефть в рамках санкционного режима, не имеет права реэкспортировать ее в страны ЕС, поэтому излишки традиционно направляются на украинский рынок.

