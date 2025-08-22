ВСУ оставили Венгрию и Словакию без топлива почти на неделю

Поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.

Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней, — отметил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что атаки на критически важный энергетический объект наносят ущерб прежде всего Будапешту и Братиславе, а не Москве. Сийярто назвал подобные действия неприемлемыми и призвал Брюссель выполнить свои январские обязательства по обеспечению безопасности поставок, вместо того чтобы сохранять молчание.

Ранее Венгрия и Словакия направили официальное обращение в Еврокомиссию с требованием прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Министры иностранных дел двух стран выразили серьезную озабоченность регулярными ударами по стратегически важному энергетическому объекту.