Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:29

ВСУ оставили Венгрию и Словакию без топлива почти на неделю

Сийярто: поставок нефти по трубопроводу «Дружба» не будет примерно пять дней

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.

Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней, — отметил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что атаки на критически важный энергетический объект наносят ущерб прежде всего Будапешту и Братиславе, а не Москве. Сийярто назвал подобные действия неприемлемыми и призвал Брюссель выполнить свои январские обязательства по обеспечению безопасности поставок, вместо того чтобы сохранять молчание.

Ранее Венгрия и Словакия направили официальное обращение в Еврокомиссию с требованием прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Министры иностранных дел двух стран выразили серьезную озабоченность регулярными ударами по стратегически важному энергетическому объекту.

нефть
Европа
дружба
Венгрия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы очистили подводную статую Христа необычным методом
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
В Минэкономики Словакии раскрыли, когда восстановят нефтепровод «Дружба»
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.