27 ноября 2025 в 10:56

Дегтярев и Газзаев пришли проститься с Симоняном

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и советский футболист Валерий Газзаев пришли проститься с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном на стадион «Лукойл Арена», передает корреспондент NEWS.ru. Глава ведомства зачитал телеграмму президента Владимира Путина с соболезнованиями его родным и близким.

Дегтярев также отметил, что ему удалось несколько раз пообщаться с Симоняном лично. Он назвал его щедрым человеком, от которого всегда веяло любовью.

Я знаю, что он до последних дней работал, делился знаниями, опытом, давал очень качественные и мудрые советы. Его память будет навсегда в наших сердцах. Вечная память ему, упокой Господь его душу, — сказал министр.

Церемонию прощания также посетил тренер Юрий Семин. Он расплакался у гроба, тихо произнес несколько слов, перекрестился и отошел. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на прощание с Симоняном. Композиция собрана из красных роз и обрамлена зеленью и хвоей. На ней закреплена длинная лента в цветах российского флага.

Ранее ветеран красно-белых Валерий Гладилин заявил, что Симонян был настоящим спартаковцем и джентльменом. Он назвал его интеллигентным и образованным человеком.

