24 ноября 2025 в 11:25

«Настоящий спартаковец»: Гладилин назвал Симоняна выдающейся личностью

Гладилин: Симонян был настоящим спартаковцем и джентельменом

Валерий Гладилин Валерий Гладилин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Олимпийский чемпион по футболу 1956 года и выдающийся нападающий московского «Спартака» Никита Симонян был настоящим спартаковцем и джентльменом, заявил NEWS.ru ветеран красно-белых Валерий Гладилин. Он назвал Симоняна интеллигентным и образованным человеком.

То поколение футболистов было выдающимся, первые олимпийские чемпионы. Никита Павлович проявил себя и как тренер, приведя «Спартак» к чемпионству, работал со сборной. У него огромная биография. Большую часть плодотворной жизни он был заместителем руководителя федераций футбола СССР и России. Такие, можно сказать, монстры уходят из футбола, — сказал Гладилин.

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР по футболу и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил достижения Симоняна. По его словам, он был настоящей легендой СССР. Пономарев сравнил Симоняна с одним из лучших футболистов всех времен — Пеле.

