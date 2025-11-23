Умер легендарный футболист сборной СССР

Советский футболист Никита Симонян скончался в больнице, сообщил «Матч ТВ» президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. На момент смерти ему было 99 лет.

Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру в истории московского «Спартака» Никите Симоняну. В документе отмечается, что награда присуждена «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».

До этого чемпион СССР 1972 года и бронзовый призер Олимпиады-1972 Юрий Елисеев умер на 77-м году жизни. В РФС выразили соболезнования родным и близким покойного спортсмена. Причина смерти не уточняется.

Кроме того, стало известно о смерти советского и российского ученого-правоведа, академика РАН Юрия Толстого. Профессор кафедры гражданского права преподавал президенту РФ Владимиру Путину и заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву в период их обучения в Санкт-Петербургском государственном университете.