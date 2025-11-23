Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 23:40

Умер легендарный футболист сборной СССР

Футболист сборной СССР Никита Симонян умер на 100-м году жизни

Никита Симоньян Никита Симоньян Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Советский футболист Никита Симонян скончался в больнице, сообщил «Матч ТВ» президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. На момент смерти ему было 99 лет.

Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру в истории московского «Спартака» Никите Симоняну. В документе отмечается, что награда присуждена «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».

До этого чемпион СССР 1972 года и бронзовый призер Олимпиады-1972 Юрий Елисеев умер на 77-м году жизни. В РФС выразили соболезнования родным и близким покойного спортсмена. Причина смерти не уточняется.

Кроме того, стало известно о смерти советского и российского ученого-правоведа, академика РАН Юрия Толстого. Профессор кафедры гражданского права преподавал президенту РФ Владимиру Путину и заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву в период их обучения в Санкт-Петербургском государственном университете.

СССР
сборные
смерти
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом
Умер легендарный футболист сборной СССР
«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине
В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ
Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Кирка
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Мощный взрыв оставил Павлоград без электричества
Собчак публично извинилась перед Михалковым
Болсонару объяснил повреждение электронного браслета неочевидной причиной
Раскрыт главный выигрыш России от нового плана США
В Центральном университете назвали виновника отравлений
Толстосумы-гурманы включили в рацион мясо лемуров и сократили их популяцию
Адвокат предупредила об опасности парковки в зеленых зонах
Госсекретарь США назвал РФ «частью уравнения» в урегулировании на Украине
В Харькове возникли проблемы со светом
От Украины потребовали официально принять план США
Европу обвинили в желании сорвать урегулирование на Украине
В Минобороны доложили о количестве не долетевших до цели вражеских дронов
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.