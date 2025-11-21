Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 17:04

Умер легендарный советский футболист

Скончался призер Олимпиады в составе футбольной сборной СССР Юрий Елисеев

Юрий Елисеев
Чемпион СССР 1972 года и бронзовый призер Олимпиады-1972 Юрий Елисеев умер на 77-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. В организации выразили соболезнования родным и близким покойного спортсмена. Причина смерти не уточняется.

20 ноября ушел из жизни чемпион СССР 1972 года в составе луганской «Зари», почетный гражданин Луганска Юрий Елисеев, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о смерти советского и российского ученого-правоведа академика РАН Юрия Толстого на 99-м году жизни. Профессор кафедры гражданского права преподавал президенту РФ Владимиру Путину и заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву в период их обучения в Санкт-Петербургском государственном университете.

До этого на 69-м году жизни ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов. Известный актер театра и кино умер после долгой болезни, как сообщил источник, близкий к творческим кругам артиста. За долгие годы творческой деятельности он создал множество запоминающихся образов в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня» и «Ромул Великий».

