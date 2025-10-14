Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 15:07

В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы

Садовничий: порядок поступления олимпиадников в вузы в 2026 году нужно изменить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядок поступления победителей и призеров школьных олимпиад в вузы в 2026 году нужно скорректировать, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании совета Российского союза ректоров. По его словам, при зачислении на некоторые специальности доля таких абитуриентов в 2025 году превысила 50%.

Мы считаем необходимым ограничить в 2026 году возможность зачисления без вступительных испытаний на конкурсные профили, — сказал Садовничий.

Ректор МГУ отметил, что в олимпиадах каждый год участвуют более 2 млн школьников из разных регионов России. При этом в целом в 2025 году победители и призеры, поступавшие без вступительных экзаменов, заняли лишь 1,5% от общего числа бюджетных мест.

Ранее исследование Национального исследовательского ядерного университета МИФИ показало, что поступившие в российские вузы призеры олимпиад превосходят по успеваемости и креативности тех, кто поступил по баллам ЕГЭ. В вузе были проанализированы показатели 13,9 тысячи студентов, обучавшихся в вузе с 2013 по 2023 год, в числе которых — 2,9 тысячи олимпиадников.

Россия
МГУ
абитуриенты
олимпиады
победители
призеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр рассказал, сколько молодых украинцев покинули страну с начала СВО
Российские бойцы установили контроль над островом Переяславский на Днепре
Мэра Одессы Труханова лишили гражданства Украины: кто он такой, что сделал
Азербайджан заявил о добрососедских отношениях с Россией и Ираном
Путин назначил нового посла России в Австрии
Экс-нардеп ответил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Россиянин жестко поплатился за денежные переводы ВСУ
Садальский заступился за Лайму Вайкуле
Милонов раскритиковал родителей за покупки детям поделок
В правительстве раскрыли уровень безработицы в стране
Жителей нескольких районов Екатеринбурга напугал сильный грохот
Не замерзнуть на льду: советы по выбору экипировки для зимней рыбалки
Артист балета с ликом Путина на груди лишился гражданства Украины
Верховный суд оставил в силе приговор экс-сотруднице Центробанка России
Бывший премьер Украины высказался о лишении гражданства Труханова и Царева
Мишустин раскрыл, насколько выросли зарплаты россиян в 2025 году
День анестезиолога — профессиональный праздник виртуозов сна
В Ростове возбуждено дело против заместителя главы регионального МЧС
Операция, отказ от «Сватов», съемки у Кеосаяна: как живет Федор Добронравов
Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.