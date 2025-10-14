В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы Садовничий: порядок поступления олимпиадников в вузы в 2026 году нужно изменить

Порядок поступления победителей и призеров школьных олимпиад в вузы в 2026 году нужно скорректировать, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании совета Российского союза ректоров. По его словам, при зачислении на некоторые специальности доля таких абитуриентов в 2025 году превысила 50%.

Мы считаем необходимым ограничить в 2026 году возможность зачисления без вступительных испытаний на конкурсные профили, — сказал Садовничий.

Ректор МГУ отметил, что в олимпиадах каждый год участвуют более 2 млн школьников из разных регионов России. При этом в целом в 2025 году победители и призеры, поступавшие без вступительных экзаменов, заняли лишь 1,5% от общего числа бюджетных мест.

Ранее исследование Национального исследовательского ядерного университета МИФИ показало, что поступившие в российские вузы призеры олимпиад превосходят по успеваемости и креативности тех, кто поступил по баллам ЕГЭ. В вузе были проанализированы показатели 13,9 тысячи студентов, обучавшихся в вузе с 2013 по 2023 год, в числе которых — 2,9 тысячи олимпиадников.