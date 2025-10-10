Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:46

Путин наградил легенду «Спартака»

Путин присвоил Никите Симоняну звание Героя Труда России

Никита Симонян Никита Симонян Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру в истории московского «Спартака» Никите Симоняну. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что награда присуждена «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола». Симонян является первым вице-президентом Российского футбольного союза и одним из самых титулованных игроков советского футбола.

Ранее Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награды были вручены за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

До этого глава государства поощрил почетной грамотой врача из Камчатского края Мисака Арушаняна за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Президент также выразил благодарность медикам за их работу.

Кроме того, Путин наградил почетной грамотой Хадижат Кадырову, внучку первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Как уточнил нынешний глава региона Рамзан Кадыров, награда была вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

