08 октября 2025 в 17:47

Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Лидер РФ Владимир Путин наградил внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Хадижат почетной грамотой за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поблагодарил президента за высокую оценку деятельности его дочери.

Путин своим распоряжением наградил внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Хадижат почетной грамотой, — отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике в селе Гвардейское Надтеречного района состоялось торжественное открытие нового современного спортивного комплекса Dustum. По словам главы района Хамзата Хасанова, имя объекту присвоили в честь 17-летнего Адама Кадырова, сына главы региона, который и выступил на церемонии в роли почетного гостя.

До этого Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что получил поздравление с днем рождения от Путина. По его словам, российский лидер также передал приветствие всем жителям республики и поздравил их с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного.

Рамзан Кадыров
Владимир Путин
награды
Чечня
