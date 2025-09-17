Путин наградил двух теннисисток особой медалью Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Награды вручены за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Медаль ордена также присуждена вице-президенту Федерации фигурного катания на коньках России Сергею Кононыхину.

Ранее Путин наградил почетной грамотой врача из Камчатского края Мисака Арушаняна за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

До этого Путин вручил председателю Совета безопасности Дмитрию Медведеву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в честь его 60-летия. Награду присудили за большой вклад в укрепление государственности и обеспечение национальной безопасности России.

Кроме того, Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, подчеркнув конструктивный диалог между Москвой и Нью-Дели. Глава государства отметил, что дорожит добрыми товарищескими отношениями и намерен продолжать совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.