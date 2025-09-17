Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:44

Путин наградил двух теннисисток особой медалью

Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Награды вручены за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Медаль ордена также присуждена вице-президенту Федерации фигурного катания на коньках России Сергею Кононыхину.

Ранее Путин наградил почетной грамотой врача из Камчатского края Мисака Арушаняна за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

До этого Путин вручил председателю Совета безопасности Дмитрию Медведеву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в честь его 60-летия. Награду присудили за большой вклад в укрепление государственности и обеспечение национальной безопасности России.

Кроме того, Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, подчеркнув конструктивный диалог между Москвой и Нью-Дели. Глава государства отметил, что дорожит добрыми товарищескими отношениями и намерен продолжать совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Владимир Путин
указы
награды
теннисистки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.