Алименты в 1 рубль, скандальные разводы, отъезд из РФ: как живет Кержаков

Александр Кержаков долгое время был лучшим бомбардиром сборной России по футболу. Чем занимается нападающий после завершения карьеры, почему его браки заканчивались скандалами — в материале NEWS.ru.

Как сложилась футбольная карьера Кержакова

Кержаков родился 27 ноября 1982 года в Кингисеппе Ленинградской области. В 1993-м его приняли в СДЮСШОР «Зенит», где он тренировался под руководством Сергея Романова. С 12 лет футболист жил в интернате.

В 2000 году Кержаков был приглашен на просмотр в «Зенит», после чего его взяли в команду. Нападающий провел первый матч за клуб с берегов Невы против «Ротора» в 2001-м. В этом же сезоне «Зенит» завоевал бронзовые медали чемпионата России.

В 2002 году Кержаков был впервые вызван в национальную сборную страны. В 2006-м он уехал в Европу и перешел в «Севилью», с которой выиграл Кубок, Суперкубок Испании, а также Кубок УЕФА.

Александр Кержаков, 2008 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Кто побил рекорд Кержакова по голам за сборную России

На счету 30 забитых мячей за сборную России. 19 марта 2025 года нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил в ворота Гренады и превзошел рекорд Кержакова.

Экс-нападающий «Зенита» заявил, что не испытывает никаких эмоций из-за достижения Дзюбы. Кержаков пожелал форварду удачи перед матчем, когда они сфотографировались с футболками № 30.

«На поединке приятная атмосфера, хорошие ощущения, много людей пришло посмотреть на сборную. Позже, наверное, не получится поздравить, потому что его много кто будет поздравлять. Я это воспринимаю абсолютно спокойно. Меня ничего не напрягало, я не нервничал, уже давно не играю в футбол. Голы в футболе — заслуга всей команды», — сказал Кержаков.

Позднее Дзюба высказал мнение, что Александр был расстроен из-за того, что был побит его рекорд по забитым мячам за сборную России и голам за всю историю отечественного футбола.

«Кержаков всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда», — отметил форвард.

13 ноября 2025 года журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам за национальную команду. На Александра могут записать мяч, забитый в ворота сборной Германии в 2005 году. Тогда точный удар Кержакова ошибочно записали на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в Международную федерацию футбола.

«Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся, что кто-то может помешать», — заявил Кержаков.

Александр Кержаков, Доменико Кришито, Артем Дзюба (слева направо) после матча 28-го тура чемпионата России по футболу, 2017 год Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

Что известно о личной жизни Кержакова

С 2005 по 2010 год Кержаков был женат на Марии Головой. В браке у них родилась дочь Дарья. В 2019 году экс-футболист подал в суд на бывшую жену. Спортсмен потребовал приостановить выплату алиментов на их дочь. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Выборгского районного суда по иску Кержакова, просившего снизить сумму алиментов в 15 раз из-за сильного падения его доходов.

После разрыва с Головой на протяжении нескольких лет Кержаков состоял в отношениях с Екатериной Сафроновой, которая родила ему сына Игоря в 2014 году. По сообщению Sportbox.ru, он обвинил супругу в наркомании и обратился в суд с требованием ограничить ее в родительских правах. Сафронова отвергла обвинения, но Кержаков выиграл дело и отсудил у нее сына.

С 2015 по 2019 год экс-нападающий был женат на Милане Тюльпановой. В браке на свет появился сын Артемий. Супруги официально разошлись в 2019 году. Развод сопровождали скандалы, поскольку Тюльпанова обвинила спортсмена в похищении сына. При этом Кержаков отмечал, что не хотел бы, чтобы Артемий жил в атмосфере алкоголя, наркотиков и ссор.

«У меня был опыт, и я знаю, что несу ответственность за детей. Они на первом месте для меня. Поэтому я хотел их обезопасить, уберечь, обеспечить. А не заниматься только концентрацией на лечении человека, если он не хочет этого делать. Я хочу, чтобы ребенок был счастлив. Чтобы он жил в здоровой атмосфере, а не наркотиков, алкоголя и всяких разборок. В атмосфере любви, добра и счастья», — так экс-футболист прокомментировал развод.

Тюльпанова также обвинила бывшего мужа в рукоприкладстве. Представлявший ее интересы адвокат Александр Добровинский утверждал, что у него есть доказательства того, что Кержаков избил супругу в Цюрихе.

«Мы располагаем всеми доказательствами. Все это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой», — заявил юрист.

Александр Кержаков с Миланой Тюльпановой и детьми во время чествования в связи с завершением карьеры, 2017 год Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Тюльпанова выиграла дело, и ребенок остался с ней. При этом Кержаков отрицал, что поднимал руку на бывшую жену.

В феврале 2025 года Тюльпанова пожаловалась, что бывший муж перечисляет ей алименты в размере одного рубля. Позднее Кержаков опроверг ее слова. Экс-футболист показал скриншот из банковского приложения, на котором видно, что было сделано два перевода: на 85 тысяч рублей и рубль.

«Когда вранье — образ жизни. А вот как это есть на самом деле», — написал он в соцсетях.

4 июня 2022 года Кержаков женился на кинопродюсере Евгении Ледащевой, с которой познакомился во время шоу «Команда на прокачку» в 2017-м.

Как складывается тренерская карьера Кержакова

После окончания карьеры футболиста Кержаков стал тренером. Пока ему не удалось добиться больших успехов на этом поприще. С 2018 по 2020 год экс-футболист тренировал сборную России до 17 лет. Затем обладатель Кубка УЕФА возглавил «Томь», отработав с командой один сезон. Кержаков задержался в Нижнем Новгороде на два года и помог «Пари НН» сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

8 февраля 2023 года он был назначен главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса», однако покинул команду спустя два месяца. Специалист заявил, что в перерыве его последнего матча замены сделал владелец клуба. После этого Кержаков подал в отставку. Позже он отметил, что руководство команды не выплатило ему зарплату в полном объеме. Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подверг россиянина жесткой критике.

«Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде. На последней игре ему помогли, потому что он не понимал, какие замены надо делать. Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол», — отметил функционер.

Летом 2023 года Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Сербии по футболу. Спустя три месяца экс-игрок сборной России был уволен с занимаемой должности.

После отставки Кержаков решил остаться в Сербии, чтобы никуда не дергать сына.

«Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать — доучится здесь этот учебный год», — заявил Кержаков.

Александр Кержаков Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

В 2024 году экс-футболист стал тренером казахстанского «Кайрата», но проработал в команде меньше 100 дней. В заявлении клуба отмечалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Под руководством специалиста команда провела 12 матчей, в которых одержала шесть побед, три игры свела вничью и потерпела три поражения. После 18 туров чемпионата клуб шел на первом месте, опережая ближайших преследователей — «Актобе» и «Елимай» — на одно очко.

1 сентября 2024 года «Кайрат» потерпел домашнее поражение от «Астаны», обосновавшейся в середине турнирной таблицы. По словам Карпова, в раздевалку команды ворвался председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев. Он публично в нецензурной форме оскорбил Кержакова, усомнившись в его компетенции. По итогам сезона «Кайрат» стал чемпионом Казахстана.

В ноябре 2025 года Карпов сообщил, что Кержаков может стать главным тренером «Ростова». По его данным, нынешний наставник команды Джонатан Альба покинет свой пост зимой. Кержаков ранее заявил о желании поработать в клубе РПЛ, но не комментировал слухи о переходе в «Ростов».

