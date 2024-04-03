«Мне страшно»: где сейчас Александр Кержаков и что он говорил об СВО

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Александр Кержаков

Лучший бомбардир в истории российского футбола, а ныне тренер Александр Кержаков покинул РФ осенью 2022 года. Где он сейчас живет, что говорил о спецоперации, как объяснил свое решение уехать из России?

Где сейчас Александр Кержаков

Последним местом работы Кержакова в качестве главного тренера на настоящий момент стал клуб «Спартак» из города Суботица, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Сербии по футболу. 13 ноября 2023 года экс-игрок сборной России был уволен с занимаемой должности.

Как рассказал Кержаков в недавнем интервью порталу «Чемпионат», после отставки с тренерского мостика «Спартака» он решил остаться жить в Сербии, где находится и сейчас. По словам легенды петербургского «Зенита», это связано с обучением его сына.

«Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошел в школу, в четвертый класс. Решили никуда его не дергать — доучится здесь этот учебный год», — заявил Кержаков.

Говоря о жизни в Сербии, обладатель Кубка УЕФА в составе испанской «Севильи» отметил, что не испытывает никаких проблем в бытовом плане.

«Здесь проще понимать язык. Но в основном я был сконцентрирован на работе. Сейчас поглощен футболом настолько, насколько это возможно. Каких-то проблем в бытовом плане не ощущаю. Из плюсов могу выделить расстояния. Можно спокойно передвигаться по стране на машине и смотреть футбол в разных городах», — рассказал спортсмен.

Кержаков добавил, что сейчас он находится в стадии переговоров с несколькими клубами о дальнейшей работе в качестве главного тренера. Он не уточнил, о каких именно вариантах идет речь и есть ли среди них российские команды.

Фото: Steffen Schmidt/Freshfocus/Global Look Press Александр Кержаков

Что Кержаков говорил об СВО

В апреле 2023 года Кержаков в интервью спортивному журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну заявил, что сложившаяся в России осенью 2022 года ситуация сподвигла его и семью покинуть страну. В тот период в РФ проходила частичная мобилизация. При этом Кержаков не стал называть свой отъезд эмиграцией. По его словам, он не хотел откреститься от родины.

«Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени. <...> Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали», — сказал он.

Кержаков признался, что ему было страшно от происходящих в России событий. Легенда сборной России подчеркнул, что не может понять, как могла сложиться такая ситуация.

«Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я отвечал: „Чтобы не было войны“. Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. В моей голове это не укладывается, но я не нахожу ответов», — отмечал Кержаков.

Что известно о личной жизни Кержакова

С 2005 по 2010 год Кержаков был женат на Марии Головой, в браке у них родилась дочь Дарья. После этого на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с Екатериной Сафроновой, которая родила ему сына Игоря в 2014 году.

С 2015 по 2019 год был женат на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. В барке появился сын Артемий. Развод был скандальным, поскольку Тюльпанова сначала обвиняла спортсмена в том, что он хотел отобрать у нее сына. Затем девушка призналась, что лечилась от наркозависимости.

4 июня 2022 года Кержаков женился на продюсере Евгении Ледащевой, с которой он познакомился во время шоу «Команда на прокачку» в 2017 году.

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