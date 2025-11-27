«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем Экс-полузащитник Смертин: Симонян был эталоном на поле и за его пределами

Известный советский футболист Никита Симонян был эталоном во всем, как на футбольном поле, так и за его пределами, заявил бывший российский полузащитник Алексей Смертин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Симонян притягивал окружающих своей простотой, что является редким качеством для знаменитых людей.

В нем была та простота, которая всегда притягивала. Этот баланс соблюсти очень тяжело человеку в любом возрасте, потому что тебя возносят даже после [завершения] футбольной карьеры, — подчеркнул Смертин.

Он добавил, что на протяжении всей своей карьеры тянулся к старшим легендам футбола, а не к «выскочкам», которые играют для себя. Несмотря на то, что Симонян был результативным бомбардиром, на которых, как правило, «молятся», он всегда оставался командным игроком, добавил экс-полузащитник.

Никита Павлович был бомбардиром, соответственно, приносил результат. Ведь на таких ребят молятся, а не на полузащитников, не на чернорабочих, коим я являлся. Играть для команды, на результат, самореализовываться через командные действия — в нем все это было, — резюмировал Смертин.

Ранее гендиректор клуба «Спартак» Сергей Некрасов заявил, что Симонян был наставником для многих футболистов и до конца жизни был вовлечен в решение проблем российского футбола. Некрасов вспомнил, как недавно легендарный игрок вручил мяч одному из воспитанников академии имени Черенкова.