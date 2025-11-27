День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:04

«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем

Экс-полузащитник Смертин: Симонян был эталоном на поле и за его пределами

Алексей Смертин Алексей Смертин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Известный советский футболист Никита Симонян был эталоном во всем, как на футбольном поле, так и за его пределами, заявил бывший российский полузащитник Алексей Смертин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Симонян притягивал окружающих своей простотой, что является редким качеством для знаменитых людей.

В нем была та простота, которая всегда притягивала. Этот баланс соблюсти очень тяжело человеку в любом возрасте, потому что тебя возносят даже после [завершения] футбольной карьеры, — подчеркнул Смертин.

Он добавил, что на протяжении всей своей карьеры тянулся к старшим легендам футбола, а не к «выскочкам», которые играют для себя. Несмотря на то, что Симонян был результативным бомбардиром, на которых, как правило, «молятся», он всегда оставался командным игроком, добавил экс-полузащитник.

Никита Павлович был бомбардиром, соответственно, приносил результат. Ведь на таких ребят молятся, а не на полузащитников, не на чернорабочих, коим я являлся. Играть для команды, на результат, самореализовываться через командные действия — в нем все это было, — резюмировал Смертин.

Ранее гендиректор клуба «Спартак» Сергей Некрасов заявил, что Симонян был наставником для многих футболистов и до конца жизни был вовлечен в решение проблем российского футбола. Некрасов вспомнил, как недавно легендарный игрок вручил мяч одному из воспитанников академии имени Черенкова.
Никита Симонян
футболисты
смерти
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным
Пермский край оставят без вейпов со следующего года
Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.