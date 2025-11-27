«Пас в будущее»: глава «Спартака» о вкладе Симоняна в российский футбол

«Пас в будущее»: глава «Спартака» о вкладе Симоняна в российский футбол Гендиректор «Спартака» Некрасов: Симонян был наставником для многих футболистов

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян был наставником для многих футболистов, заявил гендиректор клуба «Спартак» Сергей Некрасов. По его словам, он до конца жизни был вовлечен в решение проблем российского футбола. Некрасов вспомнил, как недавно легендарный игрок «Спартака» вручил мяч одному из воспитанников академии имени Черенкова.

Воспитанник академии имени Черенкова получил из рук Никиты Павловича мяч. Сейчас мы понимаем, что это был «пас в будущее». <…> Точно так же все десятилетия служения футболу, «Спартаку» Никита Павлович указывал путь тысячам и тысячам, — сказал Некрасов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев и советский футболист Валерий Газзаев пришли проститься с Симоняном на стадион «Лукойл Арена». Глава ведомства зачитал телеграмму президента Владимира Путина с соболезнованиями его родным и близким.

До этого ветеран красно-белых Валерий Гладилин заявил, что Симонян был настоящим спартаковцем и джентльменом. Он назвал его интеллигентным и образованным человеком.