«Только мы знали»: Черчесов раскрыл секрет Симоняна Черчесов рассказал, что у них с Симоняном было кодовое слово «онли»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на церемонии прощания с бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на «Лукойл Арене» рассказал NEWS.ru, что у них было кодовое название «Онли». По его словам, это означает, что добиться результатов на чемпионате мира можно только на базе хорошей физической подготовки. Черчесов подчеркнул, что с этого слова начиналось каждое утро.

У нас было кодовое название, когда каждое утро встречались, называлось со слова «онли». «Онли» по-английски означает «Только». Это означает, что только на базе хорошей физической подготовки на чемпионате мира можно чего-то добиться. Так мы каждое утро начинали. Только мы знали, о чем идет речь, теперь знают все, — сказал тренер.

Церемония прощания с Симоняном началась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве в этот четверг, 27 ноября. Гроб выносили под записи исторических матчей с его участием. Люди с букетами цветов по очереди подходят к гробу, чтобы проводить знаменитого тренера в последний путь. На фоне звучит траурная музыка