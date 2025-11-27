День матери
27 ноября 2025 в 10:20

Церемония прощания с Симоняном началась на «Лукойл Арене»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с футбольным тренером, первым вице-президентом Российского футбольного союза Никитой Симоняном началась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Гроб выносили под записи исторических матчей с его участием.

Люди с букетами цветов по очереди подходят к гробу, чтобы проводить знаменитого тренера в последний путь. На фоне звучит траурная музыка. Также можно заметить множество установленных позади гроба венков. Один из них прислал президент России Владимир Путин. Композиция собрана из красных роз и обрамлена зеленью и хвоей.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования семье и близким Симоняна. По словам представителей организации, он был выдающимся тренером, который дожил до почтенного возраста 99 лет.

Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

