Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соцсети X выразил соболезнования семье и близким олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Бывший футболист умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося главного тренера, дожившего до почтенного возраста 99 лет. В это трудное время мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим коллегам, — говорится в сообщении УЕФА.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, ветеран ЦСКА заслуженный мастер спорта СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что Симоняна можно поставить в один ряд с лучшими в мире спортсменами. По его словам, спортсмен был настоящей легендой в СССР, а его достижения остаются эталоном и в наши дни.

Главный редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также рассказала, что Симонян еще недавно планировал отметить свой столетний юбилей вместе с ее семьей, когда приезжал в гости. Она подчеркнула, что легенда советского футбола близко общался с отцом Тиграна Кеосаяна, советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.