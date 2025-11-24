День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 21:27

«Трудное время»: УЕФА о смерти Симоняна

УЕФА выразил соболезнования семье покойного Симоняна

Никита Симонян Никита Симонян Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соцсети X выразил соболезнования семье и близким олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Бывший футболист умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося главного тренера, дожившего до почтенного возраста 99 лет. В это трудное время мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим коллегам, — говорится в сообщении УЕФА.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, ветеран ЦСКА заслуженный мастер спорта СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что Симоняна можно поставить в один ряд с лучшими в мире спортсменами. По его словам, спортсмен был настоящей легендой в СССР, а его достижения остаются эталоном и в наши дни.

Главный редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также рассказала, что Симонян еще недавно планировал отметить свой столетний юбилей вместе с ее семьей, когда приезжал в гости. Она подчеркнула, что легенда советского футбола близко общался с отцом Тиграна Кеосаяна, советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.

Никита Симонян
УЕФА
футбол
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки против маркетплейсов: кто победит в битве за скидки, что с ценами
Ограничения на полеты ввели в аэропорту на юге России
Премьер Нидерландов сделал важное заявление о плане ЕС по Украине
Стало известно, какой пункт убрали из плана США по миру на Украине
Небензя потребовал от США разъяснений по скандальному вопросу
Володин выразил соболезнования в связи с трагедией во Вьетнаме
Окружение Зеленского попросило его не лететь к Трампу
Лысогорский заявил об атаках Украины снаряженными токсинами БПЛА
Воробьев доложил об обстановке на Шатурской ГРЭС
«Трудное время»: УЕФА о смерти Симоняна
Рехаб, возвращение в спорт, грыжа, тюрьма: как живет Александр Емельяненко
Росреестр предложил новые меры защиты покупателей недвижимости
Косачев объяснил, как ресурсы Арктики повлияют на мир
Названы «перекочевавшие» в ряды ВСУ наркокартели
Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск
Ученые выяснили, как четырехдневная рабочая неделя влияет на сотрудников
В ЕС подтвердили готовность действовать наперекор США по вопросу Украины
Задержанный бизнесмен из Латвии обратился к России с одной просьбой
Стала известна судьба вычеркнутых пунктов мирного плана США по Украине
Три детсадовца заболели острой кишечной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.