24 ноября 2025 в 20:29

Бардо оказалась в больнице спустя месяц после первой госпитализации

Бардо порядка 10 дней находится в больнице «Сен-Жан» в Тулоне

Брижит Бардо Брижит Бардо Фото: MAGO/392484/Global Look Press
Французская актриса Брижит Бардо вновь была госпитализирована в Тулоне, пишет Nice-Matin. По предварительной информации, 91-летняя легенда кино находится под присмотром врачей около 10 дней. Точные причины госпитализации на данный момент неизвестны.

Брижит Бардо снова госпитализирована. По нашей эксклюзивной информации, ярая зоозащитница прибыла в больницу «Сен-Жан» в Тулоне около 10 дней назад, где она в настоящее время находится, — сказано в материале.

Впервые Бардо экстренно госпитализировали 16 октября. Сообщалось, что у актрисы диагностировали серьезное заболевание, из-за которого она все время находилась в частной клинике. Врачи провели Бардо операцию.

Представители знаменитости подтвердили, что легенде кинематографа потребовалась «небольшая хирургическая операция», которая прошла успешно. Бардо поблагодарила всех, кто за нее беспокоился, и медицинский персонал. Актриса через своих представителей передала, что восстанавливается дома и не собирается отвечать ни на какие запросы.

Позже Бардо опровергла распространившиеся слухи о своей смерти. Она назвала идиотом автора скандального инфоповода и добавила, что не собирается уходить на покой.

