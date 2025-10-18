Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:45

Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции

Бардо отпустили домой после срочного операционного вмешательства

Брижит Бардо Брижит Бардо Фото: IMAGO/Global Look Press

Французская актриса Брижит Бардо вернулась домой после пережитой операции, сообщили в ее офисе. Таким образом, артистка через своих представителей в первый раз вышла на связь и попросила ее не тревожить, передает Noovo.

Сейчас она отдыхает дома, не будет отвечать ни на какие запросы и благодарит всех за уважение ее частной жизни и покоя, — заявили представители актрисы.

В офисе уточнили, что Бардо потребовалась «небольшая хирургическая операция», которая прошла успешно. Актриса поблагодарила всех, кто за нее беспокоился. Она также сказала «спасибо» медицинскому персоналу, добавили представители Бардо.

16 октября сообщалось, что легендарную французскую актрису экстренно госпитализировали три недели назад. У звезды диагностировали серьезное заболевание, из-за которого она находилась в частной клинике больнице Тулона. Долгое время состояние здоровья Бардо продолжало вызывать серьезные опасения у врачей.

До этого американская актриса Пенелопа Милфорд умерла в возрасте 77 лет в городе Согертис штата Нью-Йорк. Известность ей принесла роль в оскароносной драме «Возвращение домой». Брат актрисы подтвердил ее кончину, но причины смерти не раскрываются.

