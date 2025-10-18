Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции

Французская актриса Брижит Бардо вернулась домой после пережитой операции, сообщили в ее офисе. Таким образом, артистка через своих представителей в первый раз вышла на связь и попросила ее не тревожить, передает Noovo.

Сейчас она отдыхает дома, не будет отвечать ни на какие запросы и благодарит всех за уважение ее частной жизни и покоя, — заявили представители актрисы.

В офисе уточнили, что Бардо потребовалась «небольшая хирургическая операция», которая прошла успешно. Актриса поблагодарила всех, кто за нее беспокоился. Она также сказала «спасибо» медицинскому персоналу, добавили представители Бардо.

16 октября сообщалось, что легендарную французскую актрису экстренно госпитализировали три недели назад. У звезды диагностировали серьезное заболевание, из-за которого она находилась в частной клинике больнице Тулона. Долгое время состояние здоровья Бардо продолжало вызывать серьезные опасения у врачей.

