Легендарную актрису экстренно госпитализировали во Франции

Легендарную французскую актрису Брижит Бардо экстренно госпитализировали три недели назад, пишет Nice Matin. У звезды диагностировали серьезное заболевание, из-за которого она все это время находится в частной клинике.

По данным издания, 91-летней иконе кинематографа была проведена операция в больнице Тулона. Несмотря на то что выписка возможна в ближайшие дни, состояние здоровья Бардо продолжает вызывать серьезные опасения у врачей.

За свою карьеру (21 год) актриса успела сняться в 45 фильмах и записать более 70 песен. С 1973 года Брижит Бардо полностью посвятила себя борьбе за права животных. Недавно она опубликовала свою книгу BBcédaire.

Ранее сообщалось, что американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Помимо этого, стало известно, что смерть актрисы была неожиданной. Ее состояние «внезапно ухудшилось», что привело к фатальному исходу. Ее близкие также поблагодарили поклонников артистки за любовь и поддержку.

Позже стало известно, что Китон несколько месяцев тяжело болела, но семья скрывала этот факт от остальных. Звезда фильмов «Энни Холл», «Крестный отец» и «Манхэттен» ушла из жизни 11 октября в Калифорнии, ей было 79 лет.