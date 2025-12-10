ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 09:29

Эксперт раскрыл действенный способ защиты от «эффекта Долиной»

Юрист Ватаманюк: защититься от «эффекта Долиной» можно с помощью аккредитива

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Защититься от так называемого эффекта Долиной, или «бабушкиной схемы», при покупке недвижимости можно с помощью безналичного расчета и использования аккредитивов, заявил ТАСС юрист Владислав Ватаманюк. Эксперт отметил, что при заключении сделки крайне важно убедиться в наличии у продавца законного права на отчуждение имущества. Также необходимо тщательно проверить основание, по которому он приобрел право собственности на объект.

Сейчас крайне важно обезопасить себя при совершении расчетов по сделке. В связи с чем рекомендуется использовать такой порядок расчетов, который позволял бы покупателю в случае спора доказать исполнение им обязанности по оплате недвижимости в полном объеме. Прежде всего таким порядком служит безналичный расчет и использование аккредитива, — указал собеседник агентства.

Ватаманюк пояснил, что стоит собрать информацию о предыдущем собственнике недвижимости. Следует выяснить, были ли у него судебные споры, процедуры банкротства или исполнительные производства, а также узнать о наличии любых обременений.

Ранее певец Прохор Шаляпин предложил влиятельным друзьям Ларисы Долиной объединиться и приобрести для нее новую квартиру. Как передает корреспондент NEWS.ru, он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо в первую очередь соблюдать закон. Шаляпин также признался, что никогда не испытывал личной симпатии к Долиной, однако уважает ее за сложный творческий путь.

