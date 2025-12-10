В Бурятии эвакуировали торговый центр из-за пожара

Пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ, сообщили в управлении МЧС России по Республике Бурятия. Там уточнили, что огонь вспыхнул на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, при этом пять человек обратились за медицинской помощью.

Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. <…> Самостоятельно эвакуировались 50 человек, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», из-за пожара на улице Геологической отключили светофоры. В результате там образовался сильный затор. В Сети также появились кадры пожара, снятые очевидцами.

Ранее в Армавире Краснодарского края четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел на улице Маркова. Пламя объяло мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 «квадратов».

До этого на юго-западе Москвы загорелись бытовки в строительном городке. В результате никто не пострадал. Пожар удалось оперативно локализовать.