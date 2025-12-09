ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 07:17

На юго-западе Москвы вспыхнули бытовки в строительном городке

МЧС: на юго-западе Москвы загорелись бытовки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС России. В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что никто не пострадал. Пожар удалось оперативно локализовать.

На улице Поляны в строительном городке происходит горение двухъярусных бытовок. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули порядка 90 человек, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что число погибших в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа возросло до 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона на кухне заведения. Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в клубе Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа. Не менее 50 человек получили травмы.

До этого в результате пожара в Ярославле пострадали 48-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Возгорание произошло в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара был полностью уничтожен газетный киоск.

