09 декабря 2025 в 10:01

Трое детей чуть не сгорели при пожаре в пятиэтажном доме

Четыре жителя Армавира пострадали при пожаре в пятиэтажном доме

МЧС РФ МЧС РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Четыре жителя кубанского Армавира, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме, загоревшемся вечером 8 декабря, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Маркова. Пламя объяло мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 «квадратов».

К сожалению, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Все они получили отравление продуктами горения и переданы врачам скорой помощи, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщила о пожаре в педагогическом колледже на улице Линейной в Новосибирске. По данным ведомства, людей уже эвакуировали. В устранении возгорания задействованы 67 специалистов МЧС на 17 единицах техники. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания.

Также стало известно, что спасатели эвакуировали 412 человек из горящего здания в Кашире. Пострадавших при возгорании нет. В ликвидации пожара задействовали 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Армавир
пожары
МЧС
дети
