День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:13

С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей

Суд постановил взыскать с бывших сотрудников армавирского СИЗО 9,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Краснодарский краевой суд удовлетворил заявление Главного управления ФСИН по региону о взыскании крупного ущерба с двух бывших сотрудниц ФКУ СИЗО-2 (Армавир) — бухгалтеров Лилии Катковой и Юлии Толчеевой, сообщила газета «Коммерсант». Сумма, которую суд обязал их выплатить, составляет 9,5 млн рублей.

Судебный акт подтверждает доводы ФСИН о том, что в период с 2017 по 2022 год сотрудницы регулярно получали наличные средства в банкоматах, но не вносили их в кассу учреждения. Эти действия, по мнению суда, способствовали совершению крупного хищения бюджетных средств.

По факту финансовых злоупотреблений было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве с установленным ущербом в 90 млн рублей. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Армавирском городском суде, где в качестве подсудимых привлекаются Лилия Каткова и бывший главный бухгалтер учреждения Ирина Мещерякова. Следствие утверждает, что для сокрытия хищений они фальсифицировали бухгалтерскую документацию.

Ранее бизнесмен Владимир Семенов частично признал вину и дал подробные показания в рамках уголовного дела о хищении 9 млрд рублей у Минобороны России, по которому также проходит бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова. Адвокат Семенова сообщил, что его подзащитный незадолго до задержания перенес инсульт.

хищения
ФСИН
СИЗО
суды
Армавир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.