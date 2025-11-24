С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей

Краснодарский краевой суд удовлетворил заявление Главного управления ФСИН по региону о взыскании крупного ущерба с двух бывших сотрудниц ФКУ СИЗО-2 (Армавир) — бухгалтеров Лилии Катковой и Юлии Толчеевой, сообщила газета «Коммерсант». Сумма, которую суд обязал их выплатить, составляет 9,5 млн рублей.

Судебный акт подтверждает доводы ФСИН о том, что в период с 2017 по 2022 год сотрудницы регулярно получали наличные средства в банкоматах, но не вносили их в кассу учреждения. Эти действия, по мнению суда, способствовали совершению крупного хищения бюджетных средств.

По факту финансовых злоупотреблений было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве с установленным ущербом в 90 млн рублей. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Армавирском городском суде, где в качестве подсудимых привлекаются Лилия Каткова и бывший главный бухгалтер учреждения Ирина Мещерякова. Следствие утверждает, что для сокрытия хищений они фальсифицировали бухгалтерскую документацию.

