Фигурант дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ частично признал вину Бизнесмен Семенов частично признал вину по делу о хищении у МО 9 млрд рублей

Бизнесмен Владимир Семенов частично признал вину в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и других фигурантов, пишет ТАСС. Им вменяют хищение 9 млрд рублей у Минобороны России. Его имущество арестовано.

Семенов частично признал свою вину, дважды дал достаточно подробные показания. Обыски, арест имущества и иные неотложные следственные действия в отношении него проведены, — сообщил адвокат Семенова.

По словам защиты, всего за 10 дней до задержания у предпринимателя произошел ишемический инсульт. Он провел время в реанимации, и его восстановление до сих пор не завершено. Адвокат подчеркнул, что Семенову требуется постоянный врачебный контроль и щадящий режим. По их словам, соблюдать предписания медиков и проходить лечение в условиях СИЗО не представляется возможным.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор 70-летнего иркутского предпринимателя. Таким образом, в деле о хищениях, совершенных при выполнении 14 государственных контрактов на строительство, стало восемь фигурантов. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Семенова до 23 января.