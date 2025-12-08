Более 400 человек вывели из горящего здания администрации в Кашире

Спасатели эвакуировали 412 человек из горящего здания в Кашире, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Пострадавших при возгорании нет, на месте работают 24 сотрудника МЧС и задействовано семь единиц техники.

Предварительно, из-за возгорания в здании администрации эвакуировано 412 человек, — говорится в сообщении.

Ранее в Кашире Московской области загорелось здание администрации. На кадрах с места видно, как из здания валят клубы черного дыма. Отмечается, что пожар вспыхнул в одном из помещений на третьем этаже городской администрации.

До этого в результате пожара в Ярославле пострадала 48-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Возгорание произошло в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара был полностью уничтожен газетный киоск.

В конце ноября в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2000 квадратных метров, было зафиксировано частичное обрушение кровли. Пострадавших и погибших нет.