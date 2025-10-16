Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 04:35

Семья Дайан Китон назвала причину ее смерти

People: актриса Дайан Китон умерла из-за пневмонии

Дайан Китон Дайан Китон Фото: IMAGO/RW/Global look press

Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии, сообщила журналу People семья голливудской звезды. Ее близкие также поблагодарили поклонников артистки за любовь и поддержку.

Дайан умерла от пневмонии 11 октября, говорится в заявлении родственников.

Помимо этого, стало известно, что смерть актрисы была неожиданной. Ее состояние «внезапно ухудшилось», что привело к фатальному исходу

Семья Китон также рассказала, что актриса обожала животных и всегда поддерживала бездомных собак и кошек. Поэтому если кто-то хочет почтить ее память, то лучшей данью уважения станет помощь приюту или продовольственному банку для уличных животных, отметили родственники.

Ранее сообщалось, что Китон несколько месяцев тяжело болела, но семья скрывала этот факт от остальных. Звезда фильмов «Энни Холл», «Крестный отец» и «Манхэттен» ушла из жизни 11 октября в Калифорнии, ей было 79 лет.

Позже стало известно, что состояние Китон оценивается в $100 млн (8,1 млрд рублей). Подробности ее завещания пока не разглашаются, поэтому неизвестно, кто унаследует состояние, которое она скопила за свою жизнь. Помимо актерской карьеры, Дайан проявила талант в инвестициях, дизайне интерьеров и перепродаже элитной недвижимости.

