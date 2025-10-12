Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон

Умершая актриса Дайан Китон несколько месяцев тяжело болела, но семья скрывала этот факт от остальных, сообщил таблоид People. Звезда фильмов «Энни Холл», «Крестный отец» и «Манхэттен» ушла из жизни 11 октября в Калифорнии, ей было 79 лет.

Источник издания сообщил, что в последние месяцы звезду окружали только самые близкие родственники, они предпочли не разглашать информацию о ее здоровье. Все о проблемах Китон не знали даже друзья.

Однако странности в поведении актрисы заметили преданные поклонники, когда она выставила на продажу свой любимый дом. Этим она удивила многих, поскольку ранее Китон заявляла, что хочет остаться в этом доме навсегда. На его реконструкцию она потратила восемь лет. Исчезновение звезды заметили и ее соседи в Брентвуде.

Еще несколько месяцев назад она каждый день выгуливала свою собаку. Обычно она одевалась одинаково: в шляпу и свои фирменные солнцезащитные очки, независимо от погоды, — уточнил собеседник издания.

