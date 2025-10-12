Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 15:34

Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон

People: семья актрисы Дайан Китон месяцами скрывала информацию о ее болезни

Дайан Китон Дайан Китон Фото: Luca Carlino/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умершая актриса Дайан Китон несколько месяцев тяжело болела, но семья скрывала этот факт от остальных, сообщил таблоид People. Звезда фильмов «Энни Холл», «Крестный отец» и «Манхэттен» ушла из жизни 11 октября в Калифорнии, ей было 79 лет.

Источник издания сообщил, что в последние месяцы звезду окружали только самые близкие родственники, они предпочли не разглашать информацию о ее здоровье. Все о проблемах Китон не знали даже друзья.

Однако странности в поведении актрисы заметили преданные поклонники, когда она выставила на продажу свой любимый дом. Этим она удивила многих, поскольку ранее Китон заявляла, что хочет остаться в этом доме навсегда. На его реконструкцию она потратила восемь лет. Исчезновение звезды заметили и ее соседи в Брентвуде.

Еще несколько месяцев назад она каждый день выгуливала свою собаку. Обычно она одевалась одинаково: в шляпу и свои фирменные солнцезащитные очки, независимо от погоды, — уточнил собеседник издания.

Ранее из жизни ушла 87-летняя актриса Клаудия Кардинале. В 16 лет она победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом стала поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры. Кардинале снялась в двух культовых фильмах Федерико Феллини.

