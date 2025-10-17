Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью RadarOnline: актриса Китон в последние годы жизни скрывала борьбу с деменцией

Знаменитая голливудская актриса Дайан Китон перед своей кончиной 11 октября долгое время тайно боролась с деменцией, сообщает издание RadarOnline. Как выяснилось, болезнь серьезно повлияла на ее способность работать в киноиндустрии.

Во время съемок фильма «Знакомство родителей» (Maybe I Do) в 2022 году актрисе было трудно запоминать текст. Для решения этой проблемы ей приходилось использовать специальный наушник, через который ей диктовали реплики.

Очевидцы со съемочной площадки отмечали, что любой перерыв полностью сбивал рабочий процесс. Коллеги, включая актера Уильяма Мэйси, старались поддерживать Китон, ситуация вызывала у окружающих искреннее сочувствие.

Проблема деменции была знакома актрисе и по ее семейной истории, сказано в материале. Ее мать, Дороти Дин, на протяжении 15 лет страдала от болезни Альцгеймера и скончалась в 2008 году. Сама Китон еще в 2011 году в своих мемуарах Then Again подробно описывала, как постепенно теряла связь с матерью из-за этого недуга.

Ранее семья актрисы рассказала, что 79-летняя Китон умерла от пневмонии. Ее близкие также поблагодарили поклонников артистки за любовь и поддержку. Семья Китон также рассказала, что актриса обожала животных и всегда поддерживала бездомных собак и кошек.